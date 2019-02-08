Пропавшие из нижегородского детсада мальчики найдены
Мальчики, пропавшие из детского сада в Сормовском районе Нижнего Новгорода, нашлись. Они живы, сообщает поисково-спасательная группа «Рысь».
Ранее «Комсомолка» писала, что днем 8 февраля волонтеры объявили срочный сбор на поиски шестилетнего Максима и пятилетнего Андрея.
Напомним, днем ранее в приволжской столице нашелся пятнадцатилетний Влад Королев, пропавший 6 февраля.
Тем временем продолжаются поиски 51-летнего Рафика Аванесяна, пропавшего при подозрительных обстоятельствах в Нижегородской области. Мужчина исчез 2 февраля около 23.00. В это время он уехал из кафе, расположенного в поселке Зеленый Город, на такси. Известно, что направлялся Аванесян в поселок Большая Ельня, однако там он так и не появился.
ИСТОЧНИК KP.RU