2019-02-08T15:01:34+03:00
Происшествия

Пропавшие из нижегородского детсада мальчики найдены

Информация об их пропаже появилась в соцсетях около 14.00 8 февраля
Анастасия НАЗАРОВА
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Мальчики, пропавшие из детского сада в Сормовском районе Нижнего Новгорода, нашлись. Они живы, сообщает поисково-спасательная группа «Рысь».

Ранее «Комсомолка» писала, что днем 8 февраля волонтеры объявили срочный сбор на поиски шестилетнего Максима и пятилетнего Андрея.

Напомним, днем ранее в приволжской столице нашелся пятнадцатилетний Влад Королев, пропавший 6 февраля.

Тем временем продолжаются поиски 51-летнего Рафика Аванесяна, пропавшего при подозрительных обстоятельствах в Нижегородской области. Мужчина исчез 2 февраля около 23.00. В это время он уехал из кафе, расположенного в поселке Зеленый Город, на такси. Известно, что направлялся Аванесян в поселок Большая Ельня, однако там он так и не появился.

ИСТОЧНИК KP.RU

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