2019-02-08T14:01:58+03:00
Происшествия

Двое мальчиков пропали из детсада в Нижнем Новгороде

Объявлен срочный сбор на поиск детей
Анастасия НАЗАРОВА
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Волонтеры объявили сбор на поиски детей.Волонтеры объявили сбор на поиски детей.Фото: СОЦСЕТИ
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Шестилетний Максим Архипов и пятилетний Андрей Полетаев пропали из детского сада на улице Гаугеля в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Соответствующая информация появилась в группе поисково-спасательной группы «Рысь» в соцсети «Вконтакте» 8 февраля.

Волонтеры объявили срочный сбор на поиск мальчиков. Место сбора – улица Гаугеля, 36. Форма одежды: город (по погоде). С собой надо захватить фонарь, батарейки, перчатки, горячий чай и перекус.

Координатор Бизон (Артур), инфорг Кнопка (Надежда). Телефон для связи: 8-950-616-24-67.

ИСТОЧНИК KP.RU

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