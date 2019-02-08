Двое мальчиков пропали из детсада в Нижнем Новгороде

Шестилетний Максим Архипов и пятилетний Андрей Полетаев пропали из детского сада на улице Гаугеля в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Соответствующая информация появилась в группе поисково-спасательной группы «Рысь» в соцсети «Вконтакте» 8 февраля.

Волонтеры объявили срочный сбор на поиск мальчиков. Место сбора – улица Гаугеля, 36. Форма одежды: город (по погоде). С собой надо захватить фонарь, батарейки, перчатки, горячий чай и перекус.

Координатор Бизон (Артур), инфорг Кнопка (Надежда). Телефон для связи: 8-950-616-24-67.