51-летний Рафик Аванесян пропал в Зеленом Городе, уехав на такси

СЕГОДНЯ 12:57 2019-02-07T12:57:44+03:00

Мужчина направлялся в поселок Большая Ельня, но так там и не появился

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51-летнего Рафика Аванесяна, пропавшего при подозрительных обстоятельствах, ищут в Нижегородской области. Об этом сообщает нижегородская поисково-спасательная группа «Рысь».

Согласно информации, мужчина исчез 2 февраля 2019 года около 23:00. В это время он уехал из кафе, расположенного в поселке Зеленый Город, на такси. Известно, что направлялся он в поселок Большая Ельня, однако там Рафик Аванесян так и не появился.

Рафик Аванесян имеет среднее телосложение, рост около 170-175 сантиметров, темные волосы с проседью и темные глаза. В день исчезновения он был одет в черный пуховик, белую кофту и синие джинсы. С собой у него был мобильный телефон.

Кроме того, у Рафика Аванесяна имеется особая примета – татуировка на плече.

Любую информацию о местонахождении Рафика Аванесяна просьба сообщать волонтерам по номеру телефона 8 (831) 28-38-200 или в полицию по номеру телефона 102.

ИСТОЧНИК KP.RU