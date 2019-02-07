51-летний Рафик Аванесян пропал в Зеленом Городе, уехав на такси
51-летнего Рафика Аванесяна, пропавшего при подозрительных обстоятельствах, ищут в Нижегородской области. Об этом сообщает нижегородская поисково-спасательная группа «Рысь».
Согласно информации, мужчина исчез 2 февраля 2019 года около 23:00. В это время он уехал из кафе, расположенного в поселке Зеленый Город, на такси. Известно, что направлялся он в поселок Большая Ельня, однако там Рафик Аванесян так и не появился.
Рафик Аванесян имеет среднее телосложение, рост около 170-175 сантиметров, темные волосы с проседью и темные глаза. В день исчезновения он был одет в черный пуховик, белую кофту и синие джинсы. С собой у него был мобильный телефон.
Кроме того, у Рафика Аванесяна имеется особая примета – татуировка на плече.
Любую информацию о местонахождении Рафика Аванесяна просьба сообщать волонтерам по номеру телефона 8 (831) 28-38-200 или в полицию по номеру телефона 102.
ИСТОЧНИК KP.RU