В Нижнем Новгороде нашелся 15-летний Влад Королев

СЕГОДНЯ 13:03 2019-02-08T13:03:17+03:00

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Пятнадцатилетний Влад Королев нашелся в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает поисково-спасательная группа «Рысь».

Напомним, подросток пропал 6 февраля. Он вышел из школы по улице Зайцева, и больше его никто не видел.

Информация о его обнаружении появилась в группе «Рыси» в соцсети «Вконтакте» поздно вечером 7 февраля.

- Найден, жив, - говорится в сообщении.

При этом обстоятельства, при которых он найден, не разглашаются.

Тем временем продолжаются поиски 51-летнего Рафика Аванесяна, пропавшего при подозрительных обстоятельствах в Нижегородской области. Мужчина исчез 2 февраля около 23.00. В это время он уехал из кафе, расположенного в поселке Зеленый Город, на такси. Известно, что направлялся Аванесян в поселок Большая Ельня, однако там он так и не появился.

У него среднее телосложение, рост около 170-175 сантиметров, темные волосы с проседью и темные глаза. В день исчезновения он был одет в черный пуховик, белую кофту и синие джинсы. Особая примета - татуировка на плече.

ИСТОЧНИК KP.RU