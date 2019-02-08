В Нижнем Новгороде нашелся 15-летний Влад Королев
Пятнадцатилетний Влад Королев нашелся в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает поисково-спасательная группа «Рысь».
Напомним, подросток пропал 6 февраля. Он вышел из школы по улице Зайцева, и больше его никто не видел.
Информация о его обнаружении появилась в группе «Рыси» в соцсети «Вконтакте» поздно вечером 7 февраля.
- Найден, жив, - говорится в сообщении.
При этом обстоятельства, при которых он найден, не разглашаются.
Тем временем продолжаются поиски 51-летнего Рафика Аванесяна, пропавшего при подозрительных обстоятельствах в Нижегородской области. Мужчина исчез 2 февраля около 23.00. В это время он уехал из кафе, расположенного в поселке Зеленый Город, на такси. Известно, что направлялся Аванесян в поселок Большая Ельня, однако там он так и не появился.
У него среднее телосложение, рост около 170-175 сантиметров, темные волосы с проседью и темные глаза. В день исчезновения он был одет в черный пуховик, белую кофту и синие джинсы. Особая примета - татуировка на плече.
ИСТОЧНИК KP.RU