В Нижнем Новгороде пропал 38-летний Алексей Варичев

СЕГОДНЯ 11:27 2018-09-27T11:39:02+03:00

У него татуировки на обеих руках

Мужчина ушел из дома 19 сентября и не вернулся

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Поисково-спасательный отряд «Рысь» просит помощи в поисках 38-летнего жителя Нижнего Новгорода Алексея Алимпиевича Варичева.

19 сентября в 9:00 он ушел из дома по улице Комсомольской и пропал.

Разыскивается мужчина худощавого телосложения, ростом 178 сантиметров. У него серо-голубые глаза и темные волосы.

На нем были надеты черная крутка, серая футболке с рисунком, светло-голубые джинсы и темно-синие кроссовки.

Особые приметы: плохо слышит, татуировка на левой руке - надпись AIEX и татуировака на правой руке - паук на паутине.

Любую информацию о месте нахождения разыскиваемого следует сообщать в полицию по каналу связи 102 или волонтерам по телефону (8 831) 28-38-200.