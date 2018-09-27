В Нижнем Новгороде пропал 38-летний Алексей Варичев
Поисково-спасательный отряд «Рысь» просит помощи в поисках 38-летнего жителя Нижнего Новгорода Алексея Алимпиевича Варичева.
19 сентября в 9:00 он ушел из дома по улице Комсомольской и пропал.
Разыскивается мужчина худощавого телосложения, ростом 178 сантиметров. У него серо-голубые глаза и темные волосы.
На нем были надеты черная крутка, серая футболке с рисунком, светло-голубые джинсы и темно-синие кроссовки.
Особые приметы: плохо слышит, татуировка на левой руке - надпись AIEX и татуировака на правой руке - паук на паутине.
Любую информацию о месте нахождения разыскиваемого следует сообщать в полицию по каналу связи 102 или волонтерам по телефону (8 831) 28-38-200.