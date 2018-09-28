«Теперь мы просим вас о помощи»: Волонтеры разыскивают пропавшую в Нижнем Новгороде собаку кинолога

СЕГОДНЯ 10:45 2018-09-28T10:50:06+03:00

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Еженедельно в Нижегородской области пропадают десятки людей. Жители обращаются к волонтерам с просьбами о помощи, находят близких, благодарят добровольцев. Но в этот раз волонтеры попросили помощи у нижегородцев: у кинолога поисково-спасательной группы «Рысь» пропала собака.

- Вполне возможно, что кто-то из ВАС был вынужден обратиться к нам за помощью. На данный момент мы просим вас о помощи в поиске пропавшей собаки, - написали волонтеры.

Пес исчез 26 сентября около 20:30 в районе гипермаркета «Окей» на Комсомольской площади в Нижнем Новгороде.

Порода – Бельгийская овчарка. Возраст – 10 месяцев. Приметы: рыжий окрас с черной маской, ошейник с орнаментом и адресник.

Всем, кто сообщит достоверную информацию о местонахождении пса, обещают вознаграждение. По словам хозяйки, он может быть недоверчив к незнакомым и пуглив.

Если вы видели или знаете, где находится собака, позвоните по номеру 8-910-797-22-32 или ПСГ«РЫСЬ» 8-831-28-38-200.