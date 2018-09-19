Появилось видео с места крушения МиГ-31 в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 18:28 2018-09-19T18:28:42+03:00

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Видео первых минут после крушения истребителя Миг-31 появилось в сети. Напомним, самолет рухнул в лесной массив днем в среду, 19 сентября 2018 года. К счастью, место, куда упал самолет, оказалось безлюдным, а летчики успели вовремя катапультироваться.

Известно, что истребитель был прикреплен к авиабазе «Саваслейка» - филиалу четвертого центра подготовки авиации Минобороны. В семнадцати километрах от авиабазы и произошло крушение. МиГ-31 в этот момент выполнял плановый учебно-тренировочный полет.

По предварительным данным, воздушное судно могло упасть из-за технической неисправности.

Напомним, 10 июля 2018 года в Кирово-Чепецком районе Кировской области на взлетно-посадочной площадке Кучаны жестко приземлился легкомоторный самолет Zlin Z авиакомпании «Вяткаавиа». По официальной информации, на борту рухнувшего самолета находились пилот-инструктор и стажер. Оба получили телесные повреждения, с которыми госпитализированы в больницу. Вечером того же дня в сети появилась информация о том, что на злосчастном борту был заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Олег Машковцев.