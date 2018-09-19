2018-09-19T16:49:50+03:00
Происшествия

Истребитель МИГ-31 потерпел крушение в Нижегородской области

Летчики успели катапультироваться
Юлия ИСАЕВА
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В Нижегородской области рухнул МИГ-31В Нижегородской области рухнул МИГ-31Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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19 сентября в Нижегородской области потерпел крушение истребитель МИГ-31. Он упал в лесной массив. Эту информацию «Комсомольской правде» подтвердили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Известно также, что истребитель был прикреплен к авиабазе «Саваслейка» - филиалу четвертого центра подготовки авиации Минобороны. Самолет рухнул в 17 километрах от базы.

Очевидцы сделали фото на месте происшествия.

Фото: очевидцы происшествия

Фото: очевидцы происшествия

Фото: очевидцы происшествия

Фото: очевидцы происшествия

Летчики успели катапультироваться. Никто не пострадал. Погибших нет. Этот полет был учебным. Также известно, что перед падением судно загорелось в воздухе.

Причины случившегося выясняются.

Напомним, 10 июля в Кирово-Чепецком районе Кировской области на взлетно-посадочной площадке Кучаны жестко приземлился легкомоторный самолет Zlin Z авиакомпании «Вяткаавиа».По официальной информации, на борту рухнувшего самолета находились пилот-инструктор и стажер. Оба получили телесные повреждения, с которыми госпитализированы в больницу. Вечером того же дня в сети появилась информация о том, что на злосчастном борту был заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Олег Машковцев. Более того, сообщалось, что он оказался в реанимации.

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