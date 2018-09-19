Названа предварительная причина крушения истребителя МиГ-31 в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 17:45 2018-09-19T17:51:52+03:00

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Министерство обороны Российской Федерации назвало предварительную причину крушения истребителя МиГ-31 в Нижегородской области. Согласно информации, судно могло упасть из-за технической неисправности.

Самолет рухнул около 15:30 19 сентября 2018 года. МиГ-31 выполнял плановый учебно-тренировочный полет. Он упал в лесном массиве, там не было людей. Очевидцы успели сделать несколько фотографий с места происшествия.

Фото: очевидцы происшествия

Летчики не пострадали, они успели катапультироваться.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что истребитель был прикреплен к авиабазе «Саваслейка» - филиалу четвертого центра подготовки авиации Минобороны. Он рухнул в 17 километрах от базы. Перед падением судно загорелось в воздухе.

10 июля в Кирово-Чепецком районе Кировской области на взлетно-посадочной площадке Кучаны жестко приземлился легкомоторный самолет Zlin Z авиакомпании «Вяткаавиа».По официальной информации, на борту рухнувшего самолета находились пилот-инструктор и стажер. Оба получили телесные повреждения, с которыми госпитализированы в больницу. Вечером того же дня в сети появилась информация о том, что на злосчастном борту был заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Олег Машковцев. Более того, сообщалось, что он оказался в реанимации.Летчики успели катапультироваться. Никто не пострадал. Погибших нет. Этот полет был учебным. Также известно, что перед падением судно загорелось в воздухе.