Один человек погиб и семь пострадали в ДТП в Нижегородской области 8 января

Трагедия произошла у посёлка Соломаты. Фото: Архив "КП"

Страшная авария произошла днем 8 января у посёлка Соломаты в Чкаловском районе. На 117 километре трассы регионального значения Р-152 «Нижний Новгород – Иваново» столкнулись два легковых автомобиля, после чего один из них загорелся.

Один из автомобилей загорелся. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Полиция сообщает, что водитель автомобиля Субару выехал на встречку, после чего врезался в отечественный автомобиль Лада. В результате аварии пострадали семь человек, в том числе один ребёнок. Ещё одного пострадавшего - мужчину, к сожалению, спасти не удалось.

На 117 километре трассы Р-152 «Нижний Новгород – Иваново» столкнулись два легковых автомобиля. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

- Сообщение об аварии поступило в 15:55, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. - Пострадавшие доставляются в лечебные учреждения.

На автодороге сейчас ограничено движение транспорта, на месте происшествия организовано реверсивное движение.

Сообщение об аварии поступило в 15:55. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Для ликвидации последствий ДТП привлекались 7 сотрудников МЧС и 2 единицы техники. Спасателям пришлось прибегнуть к деблокации, скорее всего, вытащить пострадавших просто так из искореженных авто не получилось.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

На месте происшествия уже работают сотрудники ГИБДД и пытаются установить все обстоятельства трагедии. Также туда выехал ответственный от руководства УГИБДД ГУ МВД России по региону полковник полиции Владимир Ежов.

Водитель автомобиля Субару выехал на встречную полосу. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» продолжит следить за развитием событий.

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