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Происшествия8 января 2022 13:45

Один человек погиб и семь пострадали в ДТП в Нижегородской области 8 января

Среди раненых оказался ребёнок
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Трагедия произошла у посёлка Соломаты.

Трагедия произошла у посёлка Соломаты.

Фото: Архив "КП"

Страшная авария произошла днем 8 января у посёлка Соломаты в Чкаловском районе. На 117 километре трассы регионального значения Р-152 «Нижний Новгород – Иваново» столкнулись два легковых автомобиля, после чего один из них загорелся.

Один из автомобилей загорелся.

Один из автомобилей загорелся.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Полиция сообщает, что водитель автомобиля Субару выехал на встречку, после чего врезался в отечественный автомобиль Лада. В результате аварии пострадали семь человек, в том числе один ребёнок. Ещё одного пострадавшего - мужчину, к сожалению, спасти не удалось.

На 117 километре трассы Р-152 «Нижний Новгород – Иваново» столкнулись два легковых автомобиля.

На 117 километре трассы Р-152 «Нижний Новгород – Иваново» столкнулись два легковых автомобиля.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

- Сообщение об аварии поступило в 15:55, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. - Пострадавшие доставляются в лечебные учреждения.

На автодороге сейчас ограничено движение транспорта, на месте происшествия организовано реверсивное движение.

Сообщение об аварии поступило в 15:55.

Сообщение об аварии поступило в 15:55.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Для ликвидации последствий ДТП привлекались 7 сотрудников МЧС и 2 единицы техники. Спасателям пришлось прибегнуть к деблокации, скорее всего, вытащить пострадавших просто так из искореженных авто не получилось.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

На месте происшествия уже работают сотрудники ГИБДД и пытаются установить все обстоятельства трагедии. Также туда выехал ответственный от руководства УГИБДД ГУ МВД России по региону полковник полиции Владимир Ежов.

Водитель автомобиля Субару выехал на встречную полосу.

Водитель автомобиля Субару выехал на встречную полосу.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» продолжит следить за развитием событий.

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