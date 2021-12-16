Нижегородского педофила, распространявшего гей-порно и совращавшего детей, приговорили к 8 годам тюрьмы

Решение вынес Автозаводский районный суд 14 декабря. Фото: "Опер слил"

В Нижнем Новгороде огласили приговор для педофила, который распространял гей-порно и растлевал малолетних детей. Мужчину осудили на 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Об этом сообщает канал «Опер слил».

Педофила удалось поймать в ночь на 31 декабря 2020 года, после чего видео самого задержания оказалось в сети, на котором мужчина рассказывает, как совращал подростков.

- Этот мужчина зарегистрировал в социальной сети аккаунты, с которых распространял гей-порно, - сообщили тогда правоохранители. - Также он переписывался с малолетними детьми, которых шантажом и угрозами заставил вступить с ним в половую связь. Известно, что он также искал однополых отношений за деньги.

Затем эту информацию подтвердили в СУ СКР по Нижегородской области, добавив, что дело расследуется и на это время мужчину избирают меру пресечения.

И наконец, 14 декабря, Автозаводский районный суд признал мужчину виновным в совершении следующих преступлений: «Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста», «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста» (3 эпизода), «Понуждение к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетнего», «Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, достигшим 12-летнего, но не достигшим 14-летнего возраста», а также «Развратные действия в отношении лица, достигшего 12-летнего, но не достигшего 14-летнего возраста».

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