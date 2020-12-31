В сети появилось видео задержания подозреваемого в педофилии нижегородца, задержанного в ночь на 31 декабря в Нижнем Новгороде. На нем мужчина рассказывает, как совращал подростков. Напомним, мужчину подозревают в распространении гей-порно и в растлении малолетних детей.- Этот мужчина зарегистрировал в социальной сети аккаунты, с которых распространял гей-порно, - сообщает канал «Опер слил». – Также он переписывался с малолетними детьми, которых шантажом и угрозами заставил вступить с ним в половую связь. Известно, что он также искал однополых отношений за деньги.В СУ СКР по Нижегородской области уже подтвердили факт задержания подозреваемого в совершении этого преступления.- Сейчас это дело расследуется, - рассказали «Комсомолке» в Нижнем Новгороде в региональном СУ СКР. – Сегодня в суде ему избирается мера пресечения.Тем временем в сети появилось видео задержания подозреваемого. На кадрах, снятых оперативниками, мужчину спрашивают, что именно он заставлял делать подростков.- 14 лет? Ты просил видео ее снимать? Что на видео требовал от нее? – спрашивают у него оперативники. В ответ следуют жуткие подробности.- А то, что у нее кровь идет? – продолжают допрос оперативники.- Я думал, про кровь она шутит, - поясняет педофил.«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» продолжит следить за развитием событий.