Минувшей ночью в Нижнем Новгороде был задержан мужчина, подозреваемый в растлении малолетних детей.- Это мужчина зарегистрировал в социальной сети аккаунты, с которых распространял гей-порно, - сообщает канал «Опер слил». – Также он переписывался с малолетними детьми, которых шантажом и угрозами заставил вступить с ним в половую связь. Известно, что он также искал однополых отношений за деньги.Сейчас расследование этого дела продолжается. Тем временем задержание педофила подтвердили уже и официальные ведомства.- Сейчас это дело расследуется, - рассказали «Комсомолке» в Нижнем Новгороде в региональном СУ СКР. – Скоро в суде ему избирается мера пресечения.Известно, что сейчас сотрудники правоохранительных органов проверяют его на причастность к совершению аналогичных преступлений в отношении малолетних детей.Напомним, ранее мы писали, что нижегородцы сами изловили «педофила на колесах». Он предлагал покататься за конфетку пятилетним мальчикам. К счастью, тогда на выручку детям подоспели их родители. Причем они не только спугнули подозрительного типа, но и сумели его задержать. Правда, после недолгой беседы в участке его отпустили. Как пояснили правоохранительные органы, пока не было возбуждено уголовное дело, оснований для его задержания нет.