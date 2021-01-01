В нижегородских группах в социальных сетях не утихают обсуждения жуткой истории, которая вскрылась в ночь на 31 декабря. Напомним, в Нижнем Новгороде задержали педофила, распространявшего гей-порно. Более того, мужчину подозревают в растлении детей, не достигших 14 лет.— Это мужчина зарегистрировал в социальной сети аккаунты, с которых распространял гей-порно, — сообщает канал «Опер слил». – Также он переписывался с малолетними детьми, которых шантажом и угрозами заставил вступить с ним в половую связь. Известно, что он также искал однополых отношений за деньги.На настоящий момент расследование уголовного дела продолжается.Чуть позднее того, как сама новость была обнародована, в сети появилось видео задержания педофила, где он рассказывал, как совращал детей.— 14 лет? Ты просил видео её снимать? Что на видео требовал от неё? – спрашивают у него оперативники. В ответ последовали жуткие подробности.— А то, что у неё кровь идёт? – продолжают допрос оперативники.— Я думал, про кровь она шутит, — ответил педофил.Под размещённым видео с допроса в сообществе ВКонтакте \\"Нижний Новгород. Без цензуры\\" пользователи в один голос яростно требуют самого жестокого наказания для извращенца. Самые корректные комментарии звучат так:— Этих животных нужно собрать всех вместе, посадить в баржу, заварить её наглухо и отправить в море в далёкое путешествие.— Спасибо огромное тем, кто отлавливает вот таких вот особей.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!