Изнасиловал и зарезал: Нижегородца приговорили к 24 годам колонии за зверское убийство 12-летней школьницы

Обвиняемого дважды судили за похожие преступления. Фото: СОЦСЕТИ

История о зверском убийстве 12-летней Анастасии Г. Прогремела на всю Нижегородскую область. Сейчас в этом деле наконец-то поставлена точка. Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, 49-летнему мужчине, признанному виновным в надругательстве над девочкой и последующем ее убийстве вынесли приговор. По решению суда обвиняемый получил 24 года колонии особого режима. Приговор еще может быть обжалован, но учитывая криминальное прошлое обвиняемого и то, с какой жестокостью было совершено новое преступление, смягчить наказание вряд ли удастся. Рассказываем, что стало известно в ходе расследования этого убийства.

Подкараулил в лесополосе

13 мая этого года мужчина прибыл из города Заволжье в поселок Большое Козино на электричке. Проезжая на велосипеде, злоумышленник заметил девочку и проследил за ней. В лесополосе он напал на нее и надругался. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник несколько раз пырнул ножом свою жертву. От полученных ранений девочка сразу же скончалась, а нападавший скрылся.

Жертвой рецидивиста стала 12-летняя школьница. Фото: СОЦСЕТИ

Когда Анастасия не вернулась домой из школы, сердобольные родители сразу же объявили о пропаже. В поисках ребенка участвовали полицейские и добровольцы. Вечером того же дня тело девочки нашли.

Тело ребенка нашли в лесополосе. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

Установить личность предполагаемого убийцы тоже удалось достаточно оперативно – рядом с местом убийства камеры засекли подозрительного мужчину. Он ехал на велосипеде как раз в том направлении, в ушах были наушники, а лицо скрывали темные очки. Местные жители помогли полицейским опознать его. Загадочным велосипедистом оказался Сергей М., который уже успел наследить в Приволжье.

За нападения на детей судили дважды

Как выяснилось, предполагаемый преступник уже дважды сидел в тюрьме за преступления, касающиеся половой неприкосновенности детей. Так, в 1992 году в Татарстане его судили за изнасилование несовершеннолетней. Отсидев 10 лет, он перебрался в Нижний Новгород и продолжил охоту на детей. В 2004 году мужчина зашел с восьмилетней девочкой в лифт многоэтажки на улице Героев Космоса. Там он угрожал ребенку ножом, но соседи пришли на выручку и спугнули насильника. Злоумышленник попытался сбежать, но его задержали. Из разных районов города стали поступать сообщения о подобных инцидентах. В итоге насильник отсидел еще 11 лет. Покинув стены тюрьмы, очевидно, он взялся за старое.

На допросе по делу об изнасиловании и убийстве Анастасии подозреваемый полностью признал свою вину. Следователи собрали достаточно доказательств для вынесения приговора. До судебного заседания обвиняемый находился под стражей.

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