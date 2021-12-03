Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 3 декабря 2021 года: Ещё у 687 нижегородцев диагностировали коронавирус за сутки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным на 01:00 3 декабря 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 215 742 человека. Только за минувшие сутки на территории региона было выявлено 687 новых случаев.

Также, с начала пандемии переболели коронавирусом уже 186 170 жителей Нижегородской области. Число новых выздоровевших пациентов за сутки составило 588 человек.

К сожалению, за последние сутки тридцать шесть человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию, число умерших сейчас составляет уже 8 948 человек.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области на 3 декабря Фото: Яндекс

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске и на Бору. Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе и Спасском районе.

Районом Нижнего Новгорода с наибольшим количеством зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией является Автозаводский (19 883), за прошедшие сутки там выявили 55 новых случая.

По ежедневной заболеваемости COVID-19 Нижегородская область теперь занимает четвёртое место. Выше находятся Москва (3 805 человек), Санкт-Петербург (2 623 человека) и Московская область (1 475 человек).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Нижегородский Минздрав опубликовал первые официальные данные о новом штамме коронавируса

Мелик-Гусейнов поделился ими в своём Instagram (подробнее)

Два музея в Нижнем Новгороде отменили вход по QR-кодам

Посетителям необходимо носить маски и соблюдать дистанцию 1,5 метра (подробнее)

Четыре района Нижегородской области достигли 70% коллективного иммунитета

Их жителей поблагодарил Мелик-Гусейнов (подробнее)