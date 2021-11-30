Четыре района Нижегородской области достигли 70% коллективного иммунитета, что является максимальными показателями по региону. Заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов назвал в своём Instagram эти районы.

– Дивеевский, Большемурашкинский, Вознесенский и Княгининский районы достигли 70% охвата иммунизации. Спасибо за отличные результаты! – поблагодарил он.

Напомним, мы рассказывали, где нужны QR-коды в Нижнем Новгороде с 1 декабря и сколько они будут действовать.

К слову, два нижегородских музея QR-коды отменили, но сохранили масочный режим и социальную дистанцию.

Ранее Давид Мелик-Гусейнов предупредил переболевших нижегородцев об опасности нового штамма коронавируса.