Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 24 ноября 2021 года: Обязательную вакцинацию для лиц старше 60 лет ввели в Нижегородской области Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным на 01:00 24 ноября 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 209 264 человека. Только за минувшие сутки на территории региона было выявлено 759 новых случаев заражения.

Также, с начала пандемии переболели коронавирусом уже 181 433 жителя Нижегородской области. Число новых выздоровевших пациентов за сутки составило 454 человека.

К сожалению, за последние сутки сорок человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию, число умерших сейчас составляет уже 8 619 человек.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области на 24 ноября Фото: Яндекс

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске и на Бору. Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе и Спасском районе.

Районом Нижнего Новгорода с наибольшим количеством зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией является Автозаводский (19 426), за прошедшие сутки там выявили 105 новых случаев.

По ежедневной заболеваемости COVID-19 Нижегородская область теперь занимает четвёртое место. Выше находятся Москва (2 749 человек), Санкт-Петербург (1 060 человек) и Московская область (1 871 человек).

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