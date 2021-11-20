Тринадцать человек пострадали при опрокидывании автобуса в Нижегородской области

В салоне находилось 35 пассажиров. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Тринадцать человек пострадали при опрокидывании двухэтажного пассажирского автобуса под Нижним Новгородом. Авария произошла в 6 утра 20 ноября в Балахнинском районе, недалеко от деревни Трестьяны, сообщили в региональном управлении ГУ МЧС России.

- Водитель автобуса «Хайгер» не справился с управлением, в результате чего машина съехала в кювет и опрокинулась. В салоне находилось 35 пассажиров, детей среди них нет, - пояснили в ведомстве.

По информации министерства здравоохранения Нижегородской области, в аварии пострадали 13 пассажиров – они получили травмы лёгкой и средней степени тяжести.

- Пострадавшие осматриваются на месте бригадами территориального Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Балахнинской ЦРБ. Информация о состоянии пострадавших оперативно уточняется, - подчеркнули в минздраве.

Сейчас на месте ДТП работают службы быстрого реагирования, обстоятельства происшествия устанавливаются.

К сожалению, ДТП с пассажирским транспортом в последнее время в Нижегородской области не редкость. Так, вчера рейсовая маршрутка врезалась в фуру в Чкаловском районе. 15 ноября в Воскресенском районе улетел с дороги пассажирский микроавтобус. 11 ноября под Володарском опрокинулся автобус с 15-ю пассажирами, пострадали три человека. А на следующий день аналогичное ДТП случилось в Богородском районе, тогда за медицинской помощью обратились шесть человек.