Нижегородская полиция ищет хозяев служебным собакам, вышедшим на пенсию

Добрый руки ищут 10 овчарок и один спаниель. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Нижегородская полиция ищет хозяев для собак, которые несли службу в органах внутренних дел, но вышли на пенсию и теперь нуждаются в заботливых руках. Это не развод, а самое настоящее объявление, опубликованное на сайте ГУ МВД России по Нижегородской области.

Добрые ручки ждут 10 немецких овчарок и один черный мальчик-спаниель. Возраст овчарок от 6 до 11 лет, спаниелю 11 лет. Сейчас питомцы находятся в Центре кинологической службы регионального управления МВД.

Служебные собаки дрессированы по различным направлениям. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

- Служебные собаки дрессированы по различным направлениям: общерозыскной профиль, поиск взрывчатых веществ и боеприпасов, поиск наркотиков и поиск без вести пропавших. Каждый питомец ЦКС ГУ МВД России по Нижегородской области имеет хорошее здоровье и будет радовать нового хозяина - преданностью и послушанием, - рассказали в полиции.

Забрать любую собаку можно совершенно бесплатно, всё, что требуется от потенциального владельца, - это пройти собеседование в центре кинологической службы, предварительно договорившись о визите по телефону: (8-831) 268-78-00. Центр находится по адресу Московское шоссе, 386 А.

Все питомцы имеют хорошее здоровье. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Пожалуй, самая известная служебная собака если не России, то Нижнего Новгорода – корги-полицейский по кличке Рыжий. Это единственный пес породы вельш-корги пемброк в нашей стране, который нес службу в органах внутренних дел. В 2019 году он стал настоящей звездой инстаграма, а в 2020 году вышел на пенсию.