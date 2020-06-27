2020-06-27T18:32:38+03:00
Дом. Семья

Самый милый пенсионер: Единственный в России корги-полицейский вышел в отставку

Стало известно, чем будет заниматься малыш на пенсии
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
Самый милый пенсионер: Единственный в России корги-полицейский вышел в отставку.Самый милый пенсионер: Единственный в России корги-полицейский вышел в отставку.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Грустная новость для всех тех, кто следил за судьбой единственного в России корги-полицейского – на днях Рыжий вышел в отставку. Соответствующий приказ был подписан начальником управления на транспорте МВД России по ПФО.

- Больше я не буду служить в полиции. Я теперь, друзья, самый настоящий пенсионер, - сообщил Рыжий на своей странице в Instagram. - Оля с Зигером продолжат службу. И своем скоро (после окончания специального обучения) к ним присоединится Фантик. Помните, я вам о нем рассказывал? Замечательный черный пес с отменным нюхом!

Что касается самого рыжего копа, то скучать на пенсии ему не придется. Тихонько сидеть в сторонке и поглядывать на молодых четвероногих не по нему.

- Я планирую так же активно заниматься спортом, как и раньше, - порадовал своих подписчиков Рыжий. - И, возможно, даже попробую освоить новые дисциплины - например, танцы!

Стоит отметить, что блог самого милого полицейского в России просуществовал чуть больше года. За это время у него появилось почти 13 тысяч подписчиков. Не осталась в стороне и «Комсомолка». Однажды мы провели с ним целый рабочий день. И, честное слово, это был один из лучших дней в нашей карьере.

Корги-полицейский.Ольга АЛЕКСЕЕВА, Юлия ИСАЕВА

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Любят сыр и человека»: как живёт единственная в России звероферма, где разводят домашних лисиц
Более полувека новосибирские ученые ставят эксперимент: делают из дикого животного дружелюбного и ручного. Зачем им это надо и смогут ли лисы заменить собак, в материале «КП» [фото, видео]
Новости 24
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 27 июня 2020 года: Автозаводский район лидирует по количеству заболевших
«Валдай-45Р» 28 июня совершит первый в этом году рейс из Нижнего Новгорода в Городец
Виктор Лунин: «Социальные гарантии станут не благими намерениями, а конституционными нормами, обязательными для исполнения»
Иван Калмыков: «Большинство моих знакомых выбрали электронное голосование по поправкам в Конституцию»
Анастасия Седова: «Мы живем в государстве, которое думает о людях»
Юлия Крузе: «Многообразие способов голосования по поправкам к Конституции – это огромный плюс»
Валентина Цывова: «Противоэпидемический режим на избирательных участках полностью соблюдается»
Александр Прудник: «Жителям страны предложили разнообразные формы голосования по поправкам в Конституцию»
Анна Малиновская: «Процесс голосования по поправкам в Конституцию занял у меня всего пару минут»
Восемь человек умерли от коронавируса в Нижегородской области за сутки
Андрей Нестеренко «Голосование за поправки в Конституцию — это путь к развитию нашей государственности»
Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 27 июня 2020 года превысило 10 тысяч человек
Андрей Жильцов: «Дистанционное голосование — очень удобный формат»
В Нижегородской области снизились цены на куриные яйца, лук и капуста
Почти 375 тысяч нижегородцев протестированы на коронавирус
В Нижнем Новгороде мужчина упал с Мызинского моста
В Нижегородской области создадут рабочую группу по вопросам взаимодействия сельхозпроизводителей и ритейлеров
В работе нижегородских избирательных участков приняли участие «Волонтеры Конституции»
В Нижегородской области пройдут пробные экзамены в рамках подготовки к ЕГЭ
Крупная свалка химотходов обнаружена в Нижегородской области
Денис Москвин: «Гражданский долг каждого человека - выразить свое мнение по предлагаемым поправкам»
С 1 июля в Нижегородской области вырастут тарифы на электроэнергию
Денис Миронов: «Поправки в Конституцию о науке – это законодательный прогресс»
Александр Егоров: «Вариант «не голосовать» – заведомо проигрышный»
Председатель облизбиркома пригласила нижегородцев на голосование по поправкам в Конституцию
Продлен прием заявок на участие в конкурсе «Нижегородская марка качества – 2020»
Ушел в отставку глава администрации Арзамасского района
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 26 июня 2020 года: в одном из районов впервые не выявлено новых случаев
Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 26 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших