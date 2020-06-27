Самый милый пенсионер: Единственный в России корги-полицейский вышел в отставку
Грустная новость для всех тех, кто следил за судьбой единственного в России корги-полицейского – на днях Рыжий вышел в отставку. Соответствующий приказ был подписан начальником управления на транспорте МВД России по ПФО.
- Больше я не буду служить в полиции. Я теперь, друзья, самый настоящий пенсионер, - сообщил Рыжий на своей странице в Instagram. - Оля с Зигером продолжат службу. И своем скоро (после окончания специального обучения) к ним присоединится Фантик. Помните, я вам о нем рассказывал? Замечательный черный пес с отменным нюхом!
Что касается самого рыжего копа, то скучать на пенсии ему не придется. Тихонько сидеть в сторонке и поглядывать на молодых четвероногих не по нему.
- Я планирую так же активно заниматься спортом, как и раньше, - порадовал своих подписчиков Рыжий. - И, возможно, даже попробую освоить новые дисциплины - например, танцы!
Стоит отметить, что блог самого милого полицейского в России просуществовал чуть больше года. За это время у него появилось почти 13 тысяч подписчиков. Не осталась в стороне и «Комсомолка». Однажды мы провели с ним целый рабочий день. И, честное слово, это был один из лучших дней в нашей карьере.
Корги-полицейский.Ольга АЛЕКСЕЕВА, Юлия ИСАЕВА
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ИСТОЧНИК KP.RU