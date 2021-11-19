Нижегородским служебным собакам-пенсионерам нашли хозяев за считанные часы

С будущими хозяевами кинологи провели собеседования Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Всех полицейских собак, вышедших на пенсию после службы в Нижегородской области, разобрали в добрые руки менее, чем за сутки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Десять немецких овчарок и спаниель много лет служили в Центре кинологической службы. В их работу входили обязанности по поиску людей, оружия и запрещенных веществ. Узнав, о появившейся возможности бесплатно получить породистого и обученного четвероногого друга, нижегородцы в тот же день поспешили за ним в Центр. С будущими хозяевами кинологи провели собеседования, чтобы удостовериться, что собаки попадут в заботливые руки, а условия содержания будут соответствовать.

- Сотрудники Центра помогут новым владельцам питомцев пройти период адаптации: они будут на постоянной связи с хозяевами и дадут им рекомендации по уходу за собаками, - добавили в пресс-службе.

Стражи порядка также поблагодарили всех активных граждан за неравнодушное отношение.

Напомним, о том, что служебным собакам ищут хозяев, стало известно вчера, 18 ноября.