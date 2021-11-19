Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 19 ноября 2021 года: Нижегородский Минздрав пояснил новые сроки действия QR-кодов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За сутки в Нижегородской области заразился коронавирусом 781 житель. Долгое время показатели заболеваемости ежедневно превышали все предыдущие отметки, но за последние недели стали снижаться. Общее число больных с диагнозом COVID-19 на сегодня составило 205 398 человек. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

В то же время 422 нижегородца побороли болезнь за минувшие сутки. Суммарно 179 142 жителя региона излечились от COVID-19 полностью от начала пандемии.

Но, к сожалению, 39 человек с болезнью не справились. Общее число жертв вируса в регионе на сегодня – 8 422.

Нижегородская область по-прежнему занимает четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране. Долгое время показатели заражения уверенно шли на спад, не превышая +150 человек в сутки. Иногда их было даже меньше 100. Но за последние полгода обороты заболеваемости значительно возросли: сейчас ежедневно фиксируется более 700 новых случаев заражения COVID-19.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

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