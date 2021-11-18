Пункт выдачи "Мультипассов" на Короленко прекращает свою работу 19 ноября

Пункт выдачи "Мультипассов" на улице Короленко, 32 в центре Нижнего Новгорода прекращает свою работу завтра, 19 ноября. Получить "Мультипассы" теперь можно будет офлайн в любом из отделений МФЦ региона. Об этом сообщили в нижегородском областном правительстве.

Для получения "Мультипасса" в МФЦ нужно иметь при себе:

- паспорт гражданина РФ;

- общегражданский заграничный паспорт (для прибывших на временное жительство в РФ граждан России, постоянно проживающих за границей);

- свидетельство о рождении либо свидетельство об усыновлении, выданное органами ЗАГС (для несовершеннолетних, не достигших 14 лет);

- удостоверение личности военнослужащего РФ (военный билет военнослужащего РФ);

- временное удостоверение личности на время оформления паспорта гражданина РФ (временное удостоверение личности гражданина РФ), паспорт моряка (удостоверение личности моряка).

И, конечно же, распечатанный сертификат о вакцинации или иммунизации с QR-кодом с портала "Госуслуг".

Потребуется указать СНИЛС и номер телефона. Затем непосредственно в МФЦ сделают фото для документа. Изготавливаться "Мультипасс" на материальном носителе будет в течение пяти дней.