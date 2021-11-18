Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 18 ноября 2021 года: Нижегородцы нашли способ заработать на походе в торговые центры с QR-кодом
Фото: Алексей БУЛАТОВ
За сутки в Нижегородской области заразились коронавирусом 778 жителей. Долгое время показатели заболеваемости ежедневно превышали все предыдущие отметки, но за последние недели стали незначительно снижаться. Общее число больных с диагнозом COVID-19 на сегодня составило 204 617 человек. Об этом сообщили в региональном Минздраве.
В то же время 485 нижегородцев побороли болезнь за минувшие сутки. Суммарно 178 720 жителей региона излечились от COVID-19 полностью от начала пандемии.
Но, к сожалению, 40 человек с болезнью не справились. Общее число жертв вируса в регионе на сегодня – 8 383.
Нижегородская область по-прежнему занимает четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране. Долгое время показатели заражения уверенно шли на спад, не превышая +150 человек в сутки. Иногда их было даже меньше 100. Но за последние полгода обороты заболеваемости значительно возросли: сейчас ежедневно фиксируется более 700 новых случаев заражения COVID-19.
Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области.
Фото: Яндекс
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