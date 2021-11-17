Продуктовый магазин на Автозаводе закрыли за нарушение антиковидных мер. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Автозаводском районе приостановили работу продуктового магазина из-за несоблюдения его руководством и персоналом антиковилных мер. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Решение о приостановлении деятельности магазина «Продукты 24», расположенного на улице Янки Купалы, д. 2, 11 ноября вынес Автозаводский районный суд. Согласно постановлению, магазин закрыт на 14 дней. Как уточнили в Роспотребнадзоре, основанием для такого решения послужили выявленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

- Было установлено, что продавец магазина «Продукты 24ч» не использует средства защиты органов дыхания, необходимый запас масок и перчаток в магазине отсутствует, у зоны кассы и в торговом зале магазина отсутствует разметка, позволяющая соблюдать социальную дистанцию между покупателями, не организовано выявление лиц с признаками инфекционных заболеваний, отсутствует рециркулятор для обеззараживания воздуха, - рассказали в ведомстве.

Кроме того, владелец не смог предоставить документы о вакцинации его сотрудников. В результате по данным нарушениям был составлен административный протокол.