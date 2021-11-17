Нижегородцы нашли способ заработать на походе в торговые центры с QR-кодом

В торговые центры пускают по QR-кодам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новый способ заработать придумали вакцинированные от коронавируса жители Нижнего Новгорода. На портале «Авито» в разделе «Услуги» появился новый вид услуг – посещение торговых центров города с QR-кодом.

За 400-500 рублей авторы объявлений предлагают сходить в торговые центры и купить там все необходимое для тех, кто по какой-то причине еще не успел вакцинироваться.

Всего на сайте пока два подобных объявления – из Приокского и Сормовского районов города. Одно из них просмотрели 383 человека, 92 добавили к себе в избранное.

Напомним, в настоящее время в связи с коронавирусными ограничениями допуск в торговые центры, салоны красоты, кафе и рестораны, различные спортивные клубы, а также в кинотеатры и музеи осуществляется только по QR-коду. Нижегородцам, не вакцинированным от COVID-19 и не имеющим соответствующего подтверждения, по сути, доступны только больницы, аптеки и продуктовые магазины.

Интересно, что многие магазины, расположенные в торговых центрах, имеют свои сайты в интернете с онлайн-каталогами, возможностью заказа и доставки приглянувшихся товаров.

Кстати, это не первая вакансия, появившаяся в коронавирусный период. Ранее в Нижнем Новгороде искали работника на место контролера QR-кодов.