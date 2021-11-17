Против гриппа привилось 35% населения Нижегородской области

Против гриппа привилось уже 35% нижегородцев, в том числе более 178 тысяч детей. В настоящее время в регионе зарегистрировано 11 человек, заболевших гриппом. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Нижегородской области.

С 8 по 14 ноября на территории Нижегородской области было замечено снижение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Темп прироста упал на 4% по сравнению с предыдущей неделей.

- Оптимальным сроком иммунизации против гриппа является сентябрь - ноябрь, до начала сезонной циркуляции вируса, - уточнили в ведомстве.

На 17 ноября 3,4% школ и детских садов либо полностью или частично приостановили учебный и воспитательный процесс, либо перешли на дистант из-за ОРВИ и COVID-19.

Напомним, что также продолжается вакцинация от коронавируса, так, накануне в Нижегородскую область поступило более 112 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт».

Также министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что повторное заболевание COVID-19 иногда переносится тяжелее.

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