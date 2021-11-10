Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 10 ноября 2021 года: В нижегородском транспорте не планируют вводить QR-коды Фото: Алексей БУЛАТОВ

За сутки в Нижегородской области заразились коронавирусом 778 жителей. Долгое время показатели заболеваемости ежедневно превышали все предыдущие отметки, но за последнюю неделю стали незначительно снижаться. Общее число больных с диагнозом COVID-19 на сегодня составило 198 366 человек. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

В то же время 386 нижегородцев побороли болезнь за минувшие сутки. Суммарно 175 091 житель региона излечился от COVID-19 полностью от начала пандемии.

Но, к сожалению, 38 человек с болезнью не справились. Общее число жертв вируса в регионе на сегодня – 8 071.

Нижегородская область по-прежнему занимает четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране. Долгое время показатели заражения уверенно шли на спад, не превышая +150 человек в сутки. Иногда их было даже меньше 100. Но за последние полгода обороты заболеваемости значительно возросли: сейчас ежедневно фиксируется более 700 новых случаев заражения COVID-19.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

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