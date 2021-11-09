В нижегородском транспорте не планируют вводить QR-коды Фото: Алексей БУЛАТОВ

В общественном транспорте и для перелета в Нижегородской области вводить QR-коды не планируется. Об этом сообщили в государственно-правовом департаменте Нижегородской области.

Одновременно с этим в регионе пока не идет речь об отмене QR-кодов в торговых центрах, кафе и других общественных местах. На днях обеспокоенные нижегородцы стали писать в комментариях Instagram министру здравоохранения региона по поводу отмены QR-кодов.

- Отменят ли когда-нибудь QR коды? Или это надолго?, - задала вопрос одна из жительниц Нижегородской области.

Ситуацию прокомментировал глава Министерства здравоохранения Нижегородской области.

- Уверен, отменят, — ответил Давид Мелик-Гусейнов.