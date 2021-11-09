Нижегородцам, переболевшим неофициально, рассказали, как получить QR-код

Нижегородцам, переболевшим коронавирусом неофициально, рассказали, как получить заветный QR-код. Представители ГБУЗ НО Городская клиническая больница № 39 Канавинского района предоставили нужную информацию в своём Instagram.

Выяснилось, что для начала нужно позвонить в поликлинику по месту жительства и сообщить о факте заболевания коронавирусом. Затем предоставить в поликлинику документы, доказывающие этот факт: результаты КТ-исследования или положительный ПЦР-тест.

Специальная комиссия должна будет занести ваши данные в Регистр переболевших и присвоить вам QR-иммунизации.

В ГБУЗ НО Городская клиническая больница № 39 отметили:

– Важно! Положительный результат лабораторного исследования крови на наличие антител к вирусу SARS-CoV-2 не является основанием для получения сертификата переболевшего и QR-кода.

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