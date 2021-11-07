Давид Мелик-Гусейнов выразил уверенность в отмене QR-кодов. Об этом заместитель губернатора, глава Министерства здравоохранения Нижегородской области сообщил в своем Instagram.

Обеспокоенные нижегородцы стали писать в комментариях Instagram министру здравоохранения региона по поводу отмены QR-кодов.

- Отменят ли когда-нибудь QR коды? Или это надолго?, - задала вопрос одна из жительниц Нижегородской области.

Ситуацию прокомментировала министр образования глава Министерства здравоохранения Нижегоро дской области.

- Уверен, отменят, — ответил Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, что с 8 ноября все общественные места снова откроются. Однако теперь нижегородцы без QR-кодов смогут посетить только продуктовые магазины, аптеки и больницы.

На входе в зоопарк, салоны красоты, гостиницы и отели, концертные залы, театры и кинотеатры, детские игровые комнаты посетители должны показать QR-код или «Мультипасс».

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