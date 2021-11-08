Минздрав опроверг информацию об отказе медпомощи нижегородцам без QR-кода. Об этом в своих Instagram сообщили доктор медицинских наук ректор Приволжского исследовательского медицинского университета Николай Карякин, а также министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Ранее в социальных сетях стали появляться сообщения о том, что непривитые и не переболевшие COVID-19 нижегородцы не смогут попасть в ПИМУ, нижегородский НИИ детской гастроэнтерологии и Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии, а также родители без QR-кода не смогут сопровождать детей. Глава нижегородского Минздрава и ректор ПИМУ данную информацию опровергли.

- Пациентам и их родителям QR-коды для доступа в наши клиники не потребуются. Пр этом обязательно просим соблюдать масочный режим, перед плановой госпитализацией обязательно сдают ПЦР-тест. Сотрудников тестируем раз в 7 дней, - отметил Николай Карякин.

Ситуацию также прокомментировал Давид Мелик-Гусейнов и ответил обеспокоенным нижегородцам, что данная информация – фейк.

Напомним, что ранее Давид Мелик-Гусейнов выразил уверенность в отмене QR-кодов. Сейчас непривитые и не переболевшие коронавирусом нижегородцы могут посетить только продуктовые магазины, аптеки и больницы