Минздрав: Нижегородская область выходит на плато по COVID-19

Нижегородская область выходит на плато по COVID-19. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Нижегородская область выходит на эпидемиологическое плато по коронавирусной инфекции. Об этом заявил министр регионального здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов в своем Instagram. Чиновник уверен, что ситуацию удалось изменить благодаря нерабочим дням, которые были объявлены в Нижегородской области с 25 октября по 8 ноября.

- Эти две недели дали возможность стабилизировать ситуацию с заболеваемостью. И хотя она все ещё остаётся достаточно высокой, но уже нет взрывного роста. В больницах также стабилизировались и показатели госпитализации. За прошедшую неделю госпитализация снизилась на ~13% по сравнению с предыдущей неделей. Также на ~ 11% снижается показатель доли впервые выявленных людей с положительным тестом на коронавирус, - рассказал Давид Мелик-Гусейнов.

По прогнозам специалистов, период выхода на плато продлится около двух недель. За это время должны стабилизироваться показатели не только госпитализации, но и смертности.

- Все идёт согласно прогнозу, - подчеркнул министр.

Также он напомнил, что необходимо соблюдать масочный режим в общественных местах и использовать QR-коды, для получения которых необходимо пройти вакцинацию.

- Проверка их подлинности не должна быть формальной. Обязательно надо сверять код с паспортными данными. Для этого рекомендую носить с собой паспорт, - советует Мелик-Гусейнов.

Министр подчеркнул, что вакцинацию нужно пройти в максимально короткие сроки.

- Чем дольше мы растягиваем этот период во времени, тем страшнее и непредсказуемее становятся очередные волны, - написал он.

По последним данным, за сутки в Нижегородской области заразились коронавирусом 795 жителей. Долгое время показатели заболеваемости ежедневно превышали все предыдущие отметки, но за последние дни стали незначительно снижаться. По данным минздрава, коечный фонд нижегородских стационаров загружен на 83%. Более 1,3 млн человек в Нижегородской области сделали прививку от COVID-19.

Напомним, нижегородцы без QR-кодов по-прежнему смогут посетить только продуктовые магазины, аптеки и больницы. Однако министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов выразил уверенность в отмене QR-кодов.