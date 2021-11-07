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Общество7 ноября 2021 17:41

Ситуацию с заболеваемостью в Нижегородской области удалось стабилизировать

По словам главы Министерства здравоохранения региона, область вышла на эпидемиологическое плато
Екатерина КУРГУЗОВА
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Ситуацию с заболеваемостью в Нижегородской области удалось стабилизировать. Об этом заместитель губернатора, глава Министерства здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщил в своем Instagram.

Так, двухнедельные «ковикулы» помогли стабилизировать ситуацию с заболеваемостью COVID-19. Несмотря на то, что заболеваемость в регионе все еще остается достаточно высокой, больше нет такого сильного роста, а в больницах стабилизировались показатели по госпитализации.

- За прошедшую неделю госпитализация снизилась на ~13% по сравнению с предыдущей неделей. Также на ~ 11% снижается показатель доли впервые выявленных людей с положительным тестом на коронавирус. Благодаря своевременному решению губернатора Глеба Никитина по введению нерабочих дней, область выходит на эпидемиологическое плато. Все идёт согласно прогнозу, - написал Давид Мелик-Гусейнов.

По словам министра здравоохранения Нижегородской области, в течение двух недель должны стабилизироваться не только показатели госпитализации, но и смертности.

- Критично важно, не нарушить хрупкую ситуацию. Старт рабочей недели не должен стать стартом нового роста плохих показателей. С нами пока остаются QR коды, - добавил Давид Мелик-Гусейнов.

Он также в очередной раз призвал нижегородцев пройти вакцинацию от коронавируса, особенно важно это сделать в период «узкого окна». Чем дольше растягивается этот период времени, тем больше волна заболеваемости коронавирусом становится непредсказуемой.

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