Ситуацию с заболеваемостью в Нижегородской области удалось стабилизировать. Об этом заместитель губернатора, глава Министерства здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщил в своем Instagram.

Так, двухнедельные «ковикулы» помогли стабилизировать ситуацию с заболеваемостью COVID-19. Несмотря на то, что заболеваемость в регионе все еще остается достаточно высокой, больше нет такого сильного роста, а в больницах стабилизировались показатели по госпитализации.

- За прошедшую неделю госпитализация снизилась на ~13% по сравнению с предыдущей неделей. Также на ~ 11% снижается показатель доли впервые выявленных людей с положительным тестом на коронавирус. Благодаря своевременному решению губернатора Глеба Никитина по введению нерабочих дней, область выходит на эпидемиологическое плато. Все идёт согласно прогнозу, - написал Давид Мелик-Гусейнов.

По словам министра здравоохранения Нижегородской области, в течение двух недель должны стабилизироваться не только показатели госпитализации, но и смертности.

- Критично важно, не нарушить хрупкую ситуацию. Старт рабочей недели не должен стать стартом нового роста плохих показателей. С нами пока остаются QR коды, - добавил Давид Мелик-Гусейнов.

Он также в очередной раз призвал нижегородцев пройти вакцинацию от коронавируса, особенно важно это сделать в период «узкого окна». Чем дольше растягивается этот период времени, тем больше волна заболеваемости коронавирусом становится непредсказуемой.

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