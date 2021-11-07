Нижегородцы без QR-кодов смогут посетить только продуктовые магазины, аптеки и больницы. Об этом сообщается в Указе

Так, нерабочие дни в Нижегородской области бьли объявлены с 25 октября по 7 ноября 2021 года. В это время в регионе были открыты только аптеки и магазины с товарами первой необходимости, а кафе и рестораны работали на вынос.

С 8 ноября все общественные места снова откроются, но теперь попасть в них смогут только вакцинированные или переболевшие коронавирусом нижегородцы. На входе в зоопарк, салоны красоты, гостиницы и отели, концертные залы, театры и кинотеатры, детские игровые комнаты посетители должны показать QR-код или «Мультипасс».

Напомним, что ранее «Комсомолка» рассказала, где необходимы и как будут действовать QR-коды в Нижнем Новгороде в ноябре 2021 года. В регионе расширили перечень мест, куда теперь можно будет попасть только по мультипассам.

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