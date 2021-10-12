Самостоятельно из подъезда эвакуировались 8 человек.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
Два человека пострадали при пожаре в многоквартирном доме в Володарском районе. Происшествие произошло утром 12 октября в посёлке Юганец, предварительной причиной возгорания назвали разгерметизацию газовой колонки, но в настоящее время она не подтвердилась. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
- Первое пожарно-спасательное подразделение оперативно прибыло по адресу: улица Новая, дом 6, и ликвидировало возгорание кухонной мебели на площади 2 квадратных метра, - рассказали специалисты.
В настоящее время следователи СК продолжают работать на месте происшествия.
Фото: СУ СКР по Нижегородской области
В результате происшествия никто не погиб, но двое пенсионеров в шоковом состоянии были госпитализированы в центральную районную больницу.
- Сейчас их состояние удовлетворительное, - уточнили в МЧС.
Разрушений в доме нет.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
Кстати, до прибытия пожарных подразделений самостоятельно из подъезда пятиэтажки, где произошло ЧП, эвакуировались 8 человек. Газовщики видимых повреждений газового оборудования не обнаружили и пришли к выводу, что угроз для обрушения дома нет.
Предварительно, очаг возгорания находился на кухне.
Фото: СУ СКР по Нижегородской области
На место происшествия также в срочном порядке выехали следователи для проведения доследственной проверки. Они уже произвели детальный осмотр и продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
После ликвидации пожара двое пенсионеров доставлены в районную больницу.
Фото: СУ СКР по Нижегородской области
Напомним, что ранее взрыв прогремел в многоквартирном жилом доме №18 по улице Гайдара в Автозаводском районе. Среди пострадавших оказались два человека – женщина получила 95% ожогов тела, из-за чего позже скончалась в больнице, а у мужчины пострадало 35% поверхности тела, его уже перевели в общую палату.
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