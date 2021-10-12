Самостоятельно из подъезда эвакуировались 8 человек. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Два человека пострадали при пожаре в многоквартирном доме в Володарском районе. Происшествие произошло утром 12 октября в посёлке Юганец, предварительной причиной возгорания назвали разгерметизацию газовой колонки, но в настоящее время она не подтвердилась. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

- Первое пожарно-спасательное подразделение оперативно прибыло по адресу: улица Новая, дом 6, и ликвидировало возгорание кухонной мебели на площади 2 квадратных метра, - рассказали специалисты.

В настоящее время следователи СК продолжают работать на месте происшествия. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В результате происшествия никто не погиб, но двое пенсионеров в шоковом состоянии были госпитализированы в центральную районную больницу.

- Сейчас их состояние удовлетворительное, - уточнили в МЧС.

Разрушений в доме нет. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Кстати, до прибытия пожарных подразделений самостоятельно из подъезда пятиэтажки, где произошло ЧП, эвакуировались 8 человек. Газовщики видимых повреждений газового оборудования не обнаружили и пришли к выводу, что угроз для обрушения дома нет.

Предварительно, очаг возгорания находился на кухне. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

На место происшествия также в срочном порядке выехали следователи для проведения доследственной проверки. Они уже произвели детальный осмотр и продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

После ликвидации пожара двое пенсионеров доставлены в районную больницу. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Напомним, что ранее взрыв прогремел в многоквартирном жилом доме №18 по улице Гайдара в Автозаводском районе. Среди пострадавших оказались два человека – женщина получила 95% ожогов тела, из-за чего позже скончалась в больнице, а у мужчины пострадало 35% поверхности тела, его уже перевели в общую палату.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!