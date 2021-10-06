Давид Мелик-Гусейнов объяснил отмену мультипассов по тестам на антитела. Об этом он сообщил в своем Instagram.

Министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейновав поделился важными научными знаниями из научного журнала Journal of Internal Medicine. Так, есть три показателя того, насколько человек защищен от вируса: общее количество антигенов, концентрация РНК вируса и уровень специфических антител. Первый показатель отражает объем в организме веществ, которые он признает чужеродными. Второй показывает, сколько в организме самого вируса. А антитела, как правило, образуются в организме после вакцинации.

- Антитела позволяют блокировать репликацию вируса в организме. Чем их больше, тем лучше сопротивляемость вирусу, - подчеркнул Мелик-Гусейнов

Напомним, что Мультипассы нижегородцев с антителами аннулируют с 6 октября.

Так, выданные ранее мультипассов на основании отрицательных результатов ПЦР-тестов, отрицательных результатов экспресс-теста, результатов исследования на наличие антител, деактивируются даже в том случае, если срок действия документов еще не закончился.

А также, доступ на массовые мероприятия изменится в Нижегородской области: губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ «О введении режима повышенной готовности».