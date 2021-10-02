В доме на улице Гайдара, где произошел взрыв, демонтировали повисшую в воздухе балконную плиту

Бетонную плиту наполовину выбило взрывной волной. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В девятиэтажке по улице Гайдара в Нижнем Новгороде, где сегодня утром прогремел взрыв, спасатели демонтировали балконную плиту, которую выбило взрывной волной. Панель повисла в воздухе, представляя опасность для работающих на месте ЧП сотрудников спецслужб. Видео операции опубликовало Управление ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Сначала бетонную плиту обвязали тросами и прицепили их к крану, после чего сотрудники МЧС болгаркой отсекли арматуру, на которой держалась панель, и ее благополучно опустили на землю.

Плиту спускали с девятого этажа с помощью крана. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

- Это было сделано для того, чтобы обеспечить безопасность людей, находящихся в квартире во время проведения следственно-оперативных действий. На месте происшествия продолжают работать спасатели и пожарные, - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, утром 2 октября в панельном доме на улице Гайдара в Автозаводском районе прогремел взрыв. Эпицентр находился в квартире на девятом этаже.

Взрыв в девятиэтажке на улице Гайдара произошел в 7 утра 2 октября. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

- Сообщение о происшествии в доме № 18 по улице Гайдара поступило в 7:10 утра, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – По предварительным данным, там произошел хлопок газо-воздушной смеси, пострадали два человека.

Пострадавшими оказались жильцы взорвавшейся квартиры – 50-летие мужчина и женщина. Оба сейчас с ожогами доставлены в Ожоговый центр ПИМУ. Им оказывается медицинская помощь.

100 человек, проживающих в двух подъездах этого дома, были эвакуированы. По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности».

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