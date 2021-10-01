Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество1 октября 2021 1:00

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 1 октября 2021 года: Рекорд суточной госпитализации отмечен в регионе

Рассказываем последние новости о коронавирусе в Нижнем Новгороде на 1 октября
Дарья ЯЗЕВАДарья ЯЗЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 1 октября 2021 года: Рекорд суточной госпитализации отмечен в регионе

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 1 октября 2021 года: Рекорд суточной госпитализации отмечен в регионе

Фото: Олег УКЛАДОВ

За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 563 случая новых заражений коронавирусом среди жителей. Число заболевших в области почти достигло 170 тысяч человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 их 169 663.

Количество выздоровевших в том числе растёт с каждым днём. На сегодня излечившихся в регионе 155 259 человек. За последние сутки выписали 394 нижегородцев.

К сожалению, с болезнью за сутки не справились 30 человек. Суммарное число жертв COVID-19 от начала пандемии – 6 614 жителей региона.

Нижегородская область по-прежнему занимает четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране. Долгое время показатели заражения уверенно шли на спад, не превышая +150 человек в сутки. Иногда их было даже меньше 100. Но за последние четыре месяца обороты заболеваемости значительно возросли: сейчас ежедневно фиксируется более 500 новых случаев заражения COVID-19.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области.

Фото: Яндекс

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Контроль за соблюдением коронавирусных мер усилят в Нижегородской области

Глеб Никитин дал соответствующее поручение (подробнее)

Четвертая волна коронавируса связана с распространением дельта-штамма в Нижегородской области

Этот штамм наиболее заразен (подробнее)

32% жителей Нижегородской области привились от COVID-19

В Роспотребнадзоре заявили, что должны привить всех взрослых, которые не имеют медотвода (подробнее)

Рекорд суточной госпитализации отмечен в Нижегородской области

Давид Мелик-Гусейнов рассказал о своей поездке в красную зону (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!

КАРТИНА ДНЯКоронавирус в Нижнем Новгороде 2021: последние новости