Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 1 октября 2021 года: Рекорд суточной госпитализации отмечен в регионе
Фото: Олег УКЛАДОВ
За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 563 случая новых заражений коронавирусом среди жителей. Число заболевших в области почти достигло 170 тысяч человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 их 169 663.
Количество выздоровевших в том числе растёт с каждым днём. На сегодня излечившихся в регионе 155 259 человек. За последние сутки выписали 394 нижегородцев.
К сожалению, с болезнью за сутки не справились 30 человек. Суммарное число жертв COVID-19 от начала пандемии – 6 614 жителей региона.
Нижегородская область по-прежнему занимает четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране. Долгое время показатели заражения уверенно шли на спад, не превышая +150 человек в сутки. Иногда их было даже меньше 100. Но за последние четыре месяца обороты заболеваемости значительно возросли: сейчас ежедневно фиксируется более 500 новых случаев заражения COVID-19.
Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области.
Фото: Яндекс
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