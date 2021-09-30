Четвертая волна коронавируса связана с распространением дельта-штамма в Нижегородской области

Очередной подъем заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в Нижегородской области связан с распространением дельта-штамма – индийского варианта коронавируса. Об этом сообщила глава регионального Управления Роспотребнадзора Наталия Кучеренко.

- С лета этого года циркулирует дельта-штамм. Он более заразен, более контагиозен, и мы это видим и выявляем. Помимо того, что мы отбираем от больных, мы еще проводим мониторинг циркуляции возбудителей респираторных инфекций среди населения области, - пояснила она.

Напомним, ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Нижегородской области серьезно ухудшилась в сентябре. На прошлой неделе региональный минздрав официально заявил о начале четвертой волны коронавируса. Сегодня ежедневно регистрируется более 500 новых заболеваний и 28-30 смертей.

Как сообщалось ранее, на сегодняшний день в Нижегородской области привито чуть более одного миллиона человек – это 32% всего населения региона. Для достижения коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 80% населения – таким образом, привиться должны в общей сложности 2,5 миллиона человек.