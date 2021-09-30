32% жителей Нижегородской области привились от COVID-19. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижегородской области от коронавируса привито 32% жителей, в то время как для достижения коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 80% населения. Такие данные озвучила глава регионального Управления Роспотребнадзора Наталия Кучеренко в ходе онлайн-конференции 30 сентября.

- На сегодняшний день привито более миллиона человек. Если пересчитать на всё население, то это 32%, если пересчитать на взрослое население, то это 39%. То есть фактически взрослых мы должны привить всех, кто не имеет медицинских противопоказаний, - заявила Кучеренко.

Таким образом, нетрудно подсчитать, что при населении чуть больше 3,1 млн человек в Нижегородской области всего привиться должны около двух с половиной миллионов человек. Пока, как отметила главный санитарный врач региона, этот показатель составляет чуть более 1 миллиона.