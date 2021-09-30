Контроль за соблюдением коронавирусных мер усилят в Нижегородской области

Контроль за соблюдением коронавирусных мер будет усилен в Нижегородской области. Соответствующее поручение дал губернатор региона Глеб Никитин на заседании штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
– Нижегородская область столкнулась с четвёртой волной коронавируса, число заболевших растёт, увеличиваются показатели по госпитализации. Мы вынуждены разворачивать дополнительные койки для лечения таких больных – 250 коек ввели в пятницу, ещё 250 – в воскресенье, – сообщил губернатор. – Общее число коек будет доведено практически до 7000. На пике второй волны у нас было развернуто 7550 коек, резерв есть, но акцент должен быть прежде всего на усилении контроля за соблюдением противоэпидемических мер на территории области.
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