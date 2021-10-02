Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 2 октября 2021 года: Мелик-Гусейнов назвал новый симптом дельта-штамма COVID-19 Фото: Иван МАКЕЕВ

За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 572 случая новых заражений коронавирусом среди жителей. Число заболевших в области почти достигло 170,5 тысячи человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 их 170 235.

Количество выздоровевших в том числе растёт с каждым днём. На сегодня излечившихся в регионе 155 672 человека. За последние сутки выписали 413 нижегородцев.

К сожалению, с болезнью за сутки не справились 30 человек. Суммарное число жертв COVID-19 от начала пандемии – 6 644 жителя региона.

Нижегородская область по-прежнему занимает четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране. Долгое время показатели заражения уверенно шли на спад, не превышая +150 человек в сутки. Иногда их было даже меньше 100. Но за последние четыре месяца обороты заболеваемости значительно возросли: сейчас ежедневно фиксируется более 500 новых случаев заражения COVID-19.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

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