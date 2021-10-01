Мелик-Гусейнов назвал новый симптом дельта-штамма коронавируса

Заместитель губернатора региона, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов назвал новый выявленный симптом дельта-штамма коронавируса. Им оказался насморк. Информацией Давид Валерьевич поделился в своём Instagram.
– Одним из новых проявлений дельта-штамма, который фиксируется у большинства больных COVID-19, является насморк, – сказал министр. – Если вы чувствуете у себя первые признаки насморка, останьтесь дома. При вынужденном выходе за пределы жилища обязательно надевайте гигиеническую маску.
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