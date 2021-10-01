Проверки по соблюдению масочного режима усилятся в нижегородском транспорте

Проверки по соблюдению масочного режима в общественном транспорте Нижегородской области станут происходить чаще. Об этом рассказали в министерстве транспорта и автомобильных дорог региона.

В ведомстве также добавили, что начиная с марта текущего года в Нижегородской области проверили порядка 508 автобусов, 52 троллейбусов и 25 трамваев.

Рейды помогли выявить 395 водителей автобусов, 20 водителей трамваев и 41 водителя троллейбусов, нарушивших масочный режим. В том числе зафиксированы девять случаев отсутствия бесплатных масок в транспорте для пассажиров.

– Во всех случаях с перевозчиками и водителями проведены профилактические беседы о необходимости соблюдения противоэпидемических требований. Перевозчикам направлено 98 предостережений, – рассказал и.о. замминистра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Артём Бафанов. – При неоднократном нарушении указа о повышенной готовности в отношении перевозчиков могут быть применены административные меры.

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