Давид Мелик-Гусейнов призвал волонтёров на помощь в борьбе с COVID-19

Заместитель губернатора региона, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов обратился к нижегородским волонтёрам в своём Instagram: он призвал их встать на борьбу с коронавирусом.

– Мы ждём вас, волонтёры! Снова нуждаемся в вашей помощи! – написал Давид Валерьевич. – Поликлиники, стационары, социальные службы работают с большими перегрузками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

У 572 нижегородцев диагностировали коронавирус за сутки

Число выздоровевших в регионе превысило 155,5 тысячи человек (подробнее)

Контроль за соблюдением коронавирусных мер усилят в Нижегородской области

Глеб Никитин дал соответствующее поручение (подробнее)

Рекорд суточной госпитализации отмечен в Нижегородской области

Давид Мелик-Гусейнов рассказал о своей поездке в красную зону (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!