Давид Мелик-Гусейнов призвал волонтёров на помощь в борьбе с COVID-19

Заместитель губернатора региона, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов обратился к нижегородским волонтёрам в своём Instagram: он призвал их встать на борьбу с коронавирусом.
– Мы ждём вас, волонтёры! Снова нуждаемся в вашей помощи! – написал Давид Валерьевич. – Поликлиники, стационары, социальные службы работают с большими перегрузками.
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