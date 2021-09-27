Владельцы базы отдыха под Нижним Новгородом, где сгорел 10-летний ребенок, отделались «условкой»

Пожар произошел в 2018 году. Фото: Мобильное приложение «Спецкор» от «Комсомольской правды»

Организатор тура и владелец гостиницы признаны виновными в деяниях, которые привели к гибели 10-летнего ребенка в Городецком районе Нижегородской области.

Как выяснили следователи, в 2018 году женщины предоставляли туристические услуги, не соответствующие требованиям пожарной безопасности. В рамках тура был предусмотрен выезд несовершеннолетних в гостиницу на территории деревни Большой Суходол. Там с детьми должны были проводить оздоровительные и культурно-познавательные мероприятия, спортивные игры и конкурсы. Однако, что-то пошло не так. 2 ноября на территории гостиницы загорелось трехэтажное здание. Пожар потушили, а под завалами нашли тело 10-летнего мальчика. Еще двое детей получили травмы.

В ходе расследования уголовного дела было проведено свыше 10 судебных экспертиз, в том числе судебные и пожарно-технические. В ходе расследования уголовного дела потерпевшими признаны 14 граждан, - рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР.

По решению суда организатор тура директор ООО «Галерея Вип-Тур» Светлана Вахтель получила 4 года лишения свободы условно по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека». Свою вину она так и не признала. Собственник гостиницы ForREST Green, напротив, вину признала. По решению суда она получила 3 года условно по статье «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека». В настоящее время приговор еще не вступил в законную силу.

Напомним, как разворачивались действия в тот роковой день. Сообщение о пожаре поступило в 4:25. Ликвидировать открытое горение удалось лишь в 7:49. Спасатели эвакуировали 32 человека, в том числе, 13 детей. Еще одного ребенка сразу найти не удалось. Здание сгорело дотла и обрушилось. Тело пропавшего 10-летнего Кирилла Гергеля нашли в 15:30 того же дня.

Мама погибшего мальчика позднее рассказала «Комсомолке» подробности случившегося. По ее мнению, ребенка даже не пытались спасти.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, расследование которого велось более двух лет.