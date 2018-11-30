Мама погибшего 10-летнего Кирилла Гергеля: «Мы впервые его отпустили от себя»

- В эту ночь мы разговаривали с ним до половины второго ночи, до тех пор, пока он не уснул, - вспоминает мама погибшего 10-летнего Кирилла Марина Гергель. – Он сказал: «Все, я хочу спать». И уснул.

Больше Кирилл уже не проснулся.

4 ноября около четырех часов утра на базе отдыха «ForRest House» в Городецком районе Нижегородской области, где на тот момент было 14 детей, произошел пожар. Вышли все, кроме Кирилла. Родители уверены, что мальчика даже не попытались спасти.

В ходе расследования трагедии директора ООО «Галерея Вип-Тур» Светлану Вахтель, организовавшую этот тур, арестовали.

Мама погибшего 10-летнего Кирилла Гергель: «Мы впервые его отпустили от себя»Фото: СОЦСЕТИ

Ночной кошмар

О пожаре Марина и Дмитрий Гергель узнали после звонка своей знакомой, чья дочь тоже была вместе с Кириллом на базе отдыха «ForRest House».

- Я позвонила Алене Корыткиной, которая, как заверяла нас директор «Галерея Вип-Тур» Светлана Вахтель, является воспитателем детей, - вспоминает Марина ту трагическую ночь. – Она меня заверяла, что все дети вышли. Я стала спрашивать, где Кирилл. Она секунду помолчала, а потом говорит: «Я его не вижу». После этого она повесила трубку и больше с нами на связь никто не выходил. Они просто забыли про Кирюшу.

Два часа, которые Марина и Дмитрий Вахтель ехали до турбазы, прошли как в тумане.

Мама погибшего 10-летнего Кирилла Гергель: «Мы впервые его отпустили от себя»Фото: СОЦСЕТИ

- Мы сходили с ума, с нами никто не разговаривал, - говорит Марина. – Мы приехали на место пожара, мне сотрудник то ли полиции, то ли пожарный, уже сейчас не помню, говорит: «Успокойте, мамочка, все дети вышли». Мы поехали на турбазу «Лукоморье», где на тот момент были все дети. Я забежала туда, кричу: «Кирилл! Кирилл!», а его нет. Никто из взрослых к нам не подошел. Я спросила у мальчишек, которые были рядом. И они мне уже сказали, что один мальчик не вышел. Спрашиваю у них: «Вы Кирилла видели?». А они глаза в пол опустили: Нет».

Марина и Дмитрий вернулись на пожар. И там один из пожарных рассказал, что, когда спасатели приехали, им сказали, что из дома все вышли и только примерно через полчаса они узнали, что там может находиться ребенок.

- Почему они не сказали ни пожарным, ни полицейским? - негодует Марина. - Нам давали надежду, что Кирилл испугался и убежал. Не говорили, что он остался в доме. Четыре часа его искали по лесу. Мы метались то на машине, то ходили по лесу, звали его. А потом оказалось, что и Алена Корыткина, и Юлия Скугаревская, которые, как говорила Вахтель, являлись воспитателями, знали, что Кирилл остался там. Ванечка, который чудом спасся, когда звонил маме, сказал, что его друг погиб. И Юлия Скугаревская подошла к нашей подруге и сказала: «Скажите родителям, что Кирилл задохнулся».

Мама погибшего 10-летнего Кирилла Гергель: «Мы впервые его отпустили от себя»Фото: СОЦСЕТИ

Родители Кирилла уверены, что про их сына просто забыли. Он жил в смежной комнате возле лестницы. И если бы кто-то из взрослых поднялся туда, чтобы разбудить детей, мимо Кирилла бы они не прошли.

- Дети подтверждают, что на третий этаж, где был Кирилл и еще два мальчика, никто не поднимался, - говорит Марина Гергель. – Со второго этажа дети эвакуировались достаточно спокойно, многие даже дыма не видели. Некоторые возвращались за своими вещами. Не было никакой паники, горел свет. Дети говорили, что, когда они выходили, все воспитатели были уже на улице.

Пожар начался в пристрое, в бойлерной. И, как считают родители Кирилла, было достаточно времени, чтобы разбудить всех детей.

На третьем этаже жили самые младшие. В основном в проекте участвовали были дети от 14 до 17 лет. Один из мальчиков, который на тот момент не спал, вылез через крышу и спрыгнул. Второй – 12-летний Ваня, он спал и каким-то чудом сам проснулся. Все уже было в дыму. Выбравшись на балкон через соседнюю комнату, по словам Марины Гергель, это была комната Юлии Скугаревской, он спрыгнул на второй этаж. И уже оттуда он спустился по лестнице, которую держали охранник и кто-то из компании, которая отдыхала в соседнем коттедже.

Мама погибшего 10-летнего Кирилла Гергель: «Мы впервые его отпустили от себя»Фото: СОЦСЕТИ

Потихоньку приходило осознание того, что произошла самое страшное.

- Умом я уже понимал. А когда прозвучала сирена, отзывающая волонтеров, тут я понял, что все, - с горечью вспоминает Дмитрий Гергель.

- Согласно результатам предварительной экспертизы, Кирилл даже не проснулся, - говорит Марина.

Ехать обратно Марина с Дмитрием уже не могли. За руль села их подруга, которая осталась с ними до конца. Она была единственной, кто поддерживал их тогда. По словам Марины, все организаторы уехали с пожара очень быстро.

Мама погибшего 10-летнего Кирилла Гергель: «Мы впервые его отпустили от себя»Фото: СОЦСЕТИ

На честном слове

Вся организация детского тура на базу отдыха «ForRest House» в Городецком районе держалась на честном слове.

- Светлана Вахтель, которая является организатором тура и руководителем ООО «Галерея Вип-Тур», – крестная моего сына, - рассказала Марина Гергель. – Она уговаривала нас поехать. Нас, конечно, подкупила интересная программа, да и Кирилл просил: «Мама, можно я поеду». И мы впервые его куда-то отпустили от себя. Он был такой общительный, веселый, всех любил… Мы доверяли ей. Она создала видимость того, что все хорошо. И мы были уверены, что ничего не может произойти.

Все переговоры со Светланой Вахтель велись по телефону. Не было у Гергелей и договора на оказание услуг. Как потом оказалось, не было его и у других семей. После трагедии компания стала высылать их родителям и просить подписать задним числом, обещая вернуть деньги за поездку. Оплачивался тур тоже незаконно - некоторые из родителей переводили деньги на личную банковскую карту Светланы Вахтель.

После трагедии выяснилось, что на турбазе совсем не было воспитателей, которые бы несли ответственность за детей. Ни у Алены Корыткиной, ни у Юлии Скугаревской не было соответствующих договоров с ООО «Галерея Вип-Тур» . Они были просто приглашенными тренерами.

Мама погибшего 10-летнего Кирилла Гергель: «Мы впервые его отпустили от себя»Фото: СОЦСЕТИ

В коттедже, который был снят для детей, не работала пожарная сигнализация, все огнетушители оказались нерабочими.

К сожалению, это уже не первый случай такого халатного отношения к организации детского отдыха. «Комсомольская правда» – Нижний Новгород» разыскала маму 17-летнего Александра, который четыре года назад ездил с ООО «Галерея ВИП Тур» на остров Тенерифе в Испании и чуть не утонул.

- В один из дней они втроем пошли на скалу, которая была достаточно отвесная. При этом были сильные волны. Мой ребенок сидел спиной к воде, и его сбила волной. Он чудом зацепился за скалу, и его не утащило в море, - рассказала мама Александра. – Я узнала об этом, когда он уже вернулся. Стала спрашивать: «Кто вас туда отпустил? Почему рядом не было взрослых?». И сын мне рассказал, что у них всегда было все открыто, можно было идти куда угодно.

Мама погибшего 10-летнего Кирилла Гергель: «Мы впервые его отпустили от себя»Фото: СОЦСЕТИ

По словам мамы Александра, проблемы были постоянно: невозможно было дозвониться до вожатых, а когда дозванивалась, часто они не знали, где находятся дети.

- Сын рассказывал, что очень странно были построены занятия на воде, он говорит, что если бы не умел плавать, то, наверное, утонул бы: никто не следил, плывут дети или нет, есть ли на них спасательные жилеты, во время занятий парусным спортом просто сбрасывали в воду – выплывайте, - говорит мама Александра.

Как удалось узнать «Комсомолке» это была вилла подруги Светланы Вахтель, куда она тоже приехала. По словам мамы Александра, у нее сложилось впечатление, что организаторы просто приехали отдыхать и взяли с собой груз – детей, за чей счет устроили себе каникулы.

И что самое ужасное, когда стало известно о трагедии на турбазе «ForRest House» в Городецком районе, Александр сказал, что ничего удивительного в этом нет - в турах ООО «Галереи ВИП Тур» каждый сам за себя.

Так что ничего странного нет в том, что спустя всего две недели после страшной трагедии ООО «Галерея Вип-Тур» вновь взялась за организацию детского отдыха. Компания разослала всем своим клиентам приглашение поучаствовать в одном из новых проектов. А выбор широк. И в основном это поездки за границу.

Возможно, после ареста Светланы Вахтель компания «Галерея ВИП Тур» прекратит устраивать детские туры. И это поможет избежать новых жертв.

… 27 ноября Кириллу Гергель должно было исполниться 11 лет.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

- В небольших компаниях очень часто организатор сам едет в проект, либо если едет сотрудник, то с ним постоянно на связи, есть реперные точки, постоянно смотришь программу, где сейчас они были, что делали, удаленно контролируешь, - говорит Светлана. - У родителей договор с организатором, а уже организатор должен заключить договора со всеми подрядчиками, проверить все, что необходимо для качественного оказания услуг и обеспечить в первую очередь безопасность детей! Организатору смотреть в глаза родителям детей, которых он взял в свой проект! Это же такая ответственность - работа с детьми! Адский труд! Я всегда помню, что родители вверили детей мне, я за них отвечаю своей головой! Думаете, я много проектов провожу? Нет. Это мега сложно и ответственно и после каждого проекта помимо гордости, радости есть жуткая усталость и мысли, что больше не буду делать детские проекты, слишком сильно переживаешь за все!

В пример Светлана привела свой детский проект, который она организовывала в прошлом году.

- Я до проекта пролазила всю базу, просмотрела все комнаты и все помещения, где будут находиться дети, столовую, меню продегустировала, врачебный кабинет посмотрела. Посмотрела где стоят камеры. Миллион моментов. Я общалась с каждым родителем сама, отвечала на все вопросы. Детки все разные, искали подход к каждому. Помимо врача на базе, мы своего врача привезли, который ежедневно осматривал детей и принимал меры, если у кого-то что-то начинало болеть, врач был с детьми 24/7,- рассказала Светлана Чесебиева. – Помимо педагогов на проекте было два организатора, я сама и мой муж. Все младшие дети жили на первом этаже, старшие - на втором. Инструктаж по пожарной безопасности проводили. Это же дети! Своей головой отвечаешь за них! Я всех специалистов так инструктировала, что я за каждого ребёнка на этом проекте, отвечаю своей головой, Родители мне доверяют, это моя репутация, какие бы вы крутые специалисты международного уровня не были, не дай бог что, я несу ответственность как организатор, поэтому я буду находиться везде и все контролировать. И самое важное, что контролировалось - безопасность и здоровье детей! А потом уже все остальное. На проекте был психолог, ночной дежурный, который каждые 15 минут проверял комнаты детей, чтобы маленькие дети, если проснутся – успокоить их, поговорить, спать опять уложить, а со старшими договариваться и контролировать, чтобы не шалили. И, тем не менее, я сама ночью приходила и поверяла, как этот специалист работает.

Светлану Чесебиеву очень удивила реакция Светланы Вахтель после трагедии.

- Директор ООО «Галерея ВИП-ТУР говорит, когда в им организованном проекте погиб ребёнок - а я в чем виновата?! От этих слов коробит! То есть этот человек, который придумал этот детский проект, разработал, организовал, продал родителям, считает, что безопасность детей – это не зона его ответственности. Это страшно! Таких организаторов нельзя подпускать близко к детям, какими бы детскими проектами они не занимались! – считает Светлана. - И еще очень важно - нельзя путать форс-мажор с безответственностью и халатностью! Этот случай должен нас всех заставить задуматься о том, куда и с кем мы отправляем своих детей!

КАК ВЫБРАТЬ КОМПАНИЮ ДЛЯ ДЕТСКОГО ОТДЫХА

1. Трансфер. У компании обязательно должен быть заключен договор с транспортной компанией, в автопарке которой есть комфортабельные автобусы. Также автобусы должны сопровождаться сотрудниками ГИДББ, у которых будет список детей, маршрут, дата и время перевозки.

2. Отель. Хороший отель стоит дорого. Он должен специализироваться именно на размещении детей. В отеле должна быть круглосуточная охрана, видеонаблюдение, наличие врачебного кабинета. Кроме того, существуют реестры организаций детского отдыха и оздоровления – государственных и частных турбаз, где отдыхают школьники.

3. Договор с компанией. В нем должны быть прописано все до мелочей.

Проекты с выездом за границу должны оформляться как туристический продукт, для этого у компании должна быть лицензия на осуществление международной выездной туроператорской деятельности! Важно, кого организатор прописывает туроператором, а кого агентством. Проекты, проводимые в России, можно оформлять или как туристический продукт или как организацию детских проектов. Но в любом случае, нужно прописывать обязательства и ответственность организатора именно как организатора детского проекта, а не туристического продукта! ЭТО ВАЖНО ПОНИМАТЬ.

Организатором детского проекта в договоре должно прописываться все от и до: условия и место проживания, питание, трансфер, круглосуточная охрана, медицинская помощь, кто ответственный за детей на проекте, описание программы пребывания от момента где и когда родитель отдал ребенка организатору до момента когда родитель забрал ребенка у организатора, телефон для круглосуточной связи, заполненная на каждого ребенка анкета, предоставляются сканы документов на детей (которые сопровождающий обязательно везет с собой), медицинские справки и справка из школы, прописываются правила нахождения ребенка на проекте и последствия несоблюдения правил, в договоре прописывается договор с базой отдыха (номер, от какого числа), а также договора со специалистами по работе с детьми, составляется памятка.

На что нужно обратить внимание при выборе организатора детского проекта за границу:

1. Проверить, есть ли лицензия на осуществление международной выездной туроператорской деятельности. Если компания выступает как агентство, нужно проверить, кто вписан туроператором, есть ли у него лицензия на осуществление международной выездной туроператорской деятельности и есть ли у агентства договор с этим туроператором.

2. В случае, если организатор является туроператором, попросить показать договор с принимающей стороной той страны, куда делается проект – отель, трансферы, питание, экскурсии, обучение (финансовые условия вам могут не показывать, но подписанный договор с принимающим партнером у организатора быть обязан до продажи детского проекта родителям).

3. Договор с сопровождающим детей (проверить как прописана ответственность за безопасность, здоровье и жизнь детей).

4. Расспросить подробно по каждому пункту предлагаемой программы, она должна быть неотъемлемой частью договора.

5. Договора составляются юристами и по ним организаторы чуть ли не несут ответственность ни за что. Важно все понять и переспросить об этом того, кто вам продает детский проект, и куда вы отдаете своего ребенка!