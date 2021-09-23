Рецидивист признался в убийстве и изнасиловании 12-летней девочки в Нижегородской области. Фото: СОЦСЕТИ

Дело об убийстве и изнасиловании 12-летней девочки после долгого расследования передали в суд. Напомним, это чудовищное преступление было совершено в поселке Большое Козино 13 мая 2021 года. В тот день девочка не вернулась домой после школы. К поискам сразу подключились добровольцы и сотрудники правоохранительных органов. Однако уже вечером она была обнаружена убитой в лесополосе недалеко от поселка.

- В ходе расследования по горячим следам был установлен и задержан 49-летний житель Нижегородской области, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. - По версии следствия,13 мая подозреваемый на электричке прибыл из города Заволжье в рабочий поселок Большое Козино. Передвигаясь на велосипеде, он заметил незнакомую маленькую девочку.

Тело ребенка было обнаружено в лесополосе недалеко от поселка. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

По данным следователей, мужчина сначала изнасиловал ребенка, а затее нанес ей несколько ножевых ранений. От полученных ранений девочка скончалась, а сам подозреваемый скрылся с места преступления.

- Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – Сейчас мужчина заключен под стражу. Свою вину в совершенном преступлении признал в полном объеме. В ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет передано в суд.

К слову, подозреваемый в совершении этого преступления 49-летний Сергей М. уже успел отметиться не одним подобным преступлением.

Впервые он был осужден на изнасилование несовершеннолетней девочки еще в 1992 году в Татарстане. Освободившись после десяти лет тюрьмы в 2002 году, на путь исправления он не встал. Однако сменил место жительства. Спустя два года он объявился в Нижнем Новгороде.

Родители не дождались девочку после школы. Фото: СОЦСЕТИ

- В ноябре 2004 года в Сормовском районе на улице Героев Космоса в многоэтажном доме он сел в лифт с восьмилетней девочкой, - сообщалось в ходе судебного заседания. - В лифте он достал нож и стал угрожать ребенку. К счастью, на выручку подоспели соседи. Они и спугнули насильника. Он пытался скрыться с места преступления, но его успели задержать.

Аналогичные преступления он успел совершить еще в нескольких районах Нижнего Новгорода. Решением суда тогда он был приговорен к 11 годам тюрьмы. Едва выйдя на свободу, он совершил новое преступление.

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